Marchetti: “Milan, sconfitta rovinosa. Il momento può diventare critico”

Nel suo editoriale per Tmw, Luca Marchetti ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao dopo la brutta sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria: "Il Milan è è caduto sul più bello. La sconfitta di Zagabria è davvero rovinosa. Per come è arrivata, soprattutto. Un Milan che ha portato in Champions la versione sbiadita di sé stesso: e di sicuro non ha aiutato l’espulsione di Musah. Ci sono recriminazioni magari da fare, per il rigore prima assegnato e poi tolto su Leao. Ma rimane a prescindere una prestazione che non può essere sufficiente. Aveva la possibilità di entrare nelle prime otto e l’ha lasciata andare, dopo una rimonta che aveva dell’incredibile. L’effetto Coincecao, quello delle rimonte, stavolta non è servito. E ora con il derby alle porte il momento può diventare critico".