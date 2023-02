Marchegiani: “Il Milan non è in condizione fisica né mentale” | News

Intervistato da 'Tuttosport', Luca Marchegiani ha parlato del momento 'no' del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Le ragioni sono molteplici: sicuramente il Milan è una squadra che non è in una grande condizione, né fisica, né mentale e non ha i giocatori che l'anno scorso l'hanno guidato alla vittoria dello scudetto: Leao sta così così, Theo Hernandez non è più lui dopo il Mondiale, Maignan non c'è proprio. In più, tanti giocatori che probabilmente non hanno vissuto una stagione magica, oggi si sono normalizzati". Milan, 8 giocatori in partenza: il punto sul mercato in uscita.