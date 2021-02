Mandzukic: un altro duro che non molla mai | Milan News

Mandzukic: un duro che non molla mai

Mario Mandzukic è stato uno degli acquisti invernali del Milan. La squadra rossonera è stata capace di scendere in campo e portare a casa ottimi risultati anche durante l’indisponibilità di Ibrahimovic, ma era necessario intervenire per dare un altro attaccante a Stefano Pioli. Come riportato da Tuttosport “i rossoneri, puntando sul croato, hanno aggiunto alla rosa un altro duro, un altro che non molla mai”. Mercato Milan, capolavoro di Maldini e Massara: ecco quanto accaduto a gennaio >>>