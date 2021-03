Manchester United-Milan: Theo e Tonali, sì. Per Rebic si decide oggi

Verso Manchester United-Milan: chi recupera e chi è in forse

Theo Hernández e Sandro Tonali sono recuperati in vista di Manchester United-Milan, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League in programma domani pomeriggio, alle ore 18:55, ad ‘Old Trafford‘. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Il terzino sinistro francese, infatti, dopo aver saltato la partita di domenica scorsa a Verona per via di una contusione al perone rimediata in occasione del turno infrasettimanale contro l’Udinese a ‘San Siro‘, ieri ha svolto tutto l’allenamento in gruppo. Pertanto, sarà a disposizione per la sfida nel ‘Teatro dei Sogni‘.

Recupero importante, quello di Theo, per il tecnico Stefano Pioli, che potrà anche contare, in mezzo al campo, sull’apporto di Tonali, il quale già da un paio di giorni si allena senza problemi con il resto dei rossoneri a Milanello. Pioli, adesso, attende di capire se ci sarà semaforo verde anche per il recupero di Ante Rebic.

L’attaccante croato anche ieri ha svolto lavoro differenziato per l’infiammazione all’anca destra che già lo aveva costretto ad uscire dal campo nel match dello stadio ‘Olimpico‘ contro la Roma e che è tornato a tormentarlo dopo Milan-Udinese. Oggi, dunque, nell’allenamento di rifinitura, si capirà se il numero 12 sarà disponibile per la sfida contro i ‘Red Devils‘.

Intanto il Milan vuole comprare l’erede di Messi! Vai alla news >>>