Maldini: “Vogliamo rinnovare Leao, Bennacer e Kalulu. Ora bisogna trattare”

Paolo Maldini , prima di Chelsea-Milan di Champions League, ha parlato dei rinnovi di Rafael Leao, Ismael Bennacer e Pierre Kalulu . C'è la volontà di andare avanti con tutti e tre, adesso bisogna solo sedersi ad un tavolo e trattare. L'attenzione principale, però, è rivolta verso Leao. Non ci sono dubbi per Maldini: il Milan è la società migliore per il suo completo sviluppo . Queste le dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport'.

"C'è volontà per rinnovare lui (Leao, ndr), Bennacer e Kalulu. La volontà c'è, poi naturalmente bisogna sedersi al tavolo e trattare. Per il completo sviluppo di Rafa il Milan è la società migliore, secondo me. È arrivato a 20 anni, mi ricordo che a 20 anni non avevo tutte queste sicurezze. Ognuno di noi ha un percorso diverso: mi ricordo che sentivo la pressione, avrei avuto bisogno di una pacca sulla spalla, una parola nei momenti difficili. Questi ragazzi hanno bisogno di sostegno".