Maldini-Milan, aria di intesa: in agenda summit con Cardinale (RedBird)

Gerry Cardinale (RedBird Capital Partners) comprerà il Milan e incontrerà Paolo Maldini. Tutto entro questa settimana. Le ultime news

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola parla della cessione del Milan, di Paolo Maldini e di ciò che accadrà in questi giorni al club rossonero. C'è infatti un'agenda ben precisa per delineare, positivamente, il futuro del Diavolo in soli tre giorni. Partiamo da oggi, lunedì 30 maggio, giacché Gerry Cardinale, numero uno di RedBird Capital Partners, arriverà a Milano dagli Stati Uniti d'America.

Quindi, domani, martedì 31 maggio, firmerà il contratto preliminare dell'acquisizione della maggioranza del Milan dal fondo Elliott, che è al comando della società meneghina dal 2018. Infine, il fondatore di RedBird, tra mercoledì 1° e giovedì 2 giugno incontrerà Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, per cominciare a discutere del Diavolo che verrà. Ovviamente, a partire dal rinnovo del contratto dello stesso Maldini e di Frederic Massara, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il primo appuntamento nell'agenda di Cardinale è un passaggio cruciale. RedBird acquisterà la maggioranza del Milan (si parla del 70% circa) per 1,3 miliardi di euro. La firma sul contratto preliminare di domani ('signing') sarà il primo atto formale per certificarlo. Per il 'closing', poi, ovvero il vero e proprio passaggio di proprietà, servirà più tempo. Secondo la 'rosea', siamo nell'ordine di un paio di mesi.

Tra un approdo formale e l'altro, Cardinale e Maldini si siederanno ad un tavolo per il primo confronto, al quale potranno seguirne altri. Si cercherà di lavorare per il bene del Milan. Come? Trovando punti di incontro sugli obiettivi necessari per rinforzare la squadra di Stefano Pioli, divenuta campione d'Italia da qualche giorno. Lo stesso tecnico, ieri, a 'Che tempo che fa', ha ammesso di avere contatti quotidiani con Maldini e Massara sulle trattativa di mercato. Centravanti, derby con l'Inter alle porte: le ultime news di mercato >>>