Maignan stupisce tutti: punta a rientrare per Milan-Sassuolo

Mike Maignan, portiere del Milan, è clinicamente guarito. In tempi più rapidi di quelli inizialmente prospettati. Ci sarà domenica?

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan, che, come noto, non gioca dallo scorso 3 ottobre (Atalanta-Milan 2-3 di Serie A) dopo aver subito un intervento al polso sinistro per la lesione di un legamento. Nel corso di quell'operazione, come si ricorderà, è stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide di Maignan per una sofferenza vascolare.

Il comunicato del Milan era chiaro: il rientro in campo di Maignan era previsto in 10 settimane. Con conseguente, dunque, rientro tra i pali della porta rossonera tra la fine di dicembre 2021 e l'inizio di gennaio 2022. Il quotidiano generalista, però, ricordando come ieri Maignan si sia allenato per la prima volta in porta a Milanello, ha sottolineato come lo staff medico rossonero, guidato dal dottor Stefano Mazzoni, sia riuscito in un'impresa.

Ovvero, quella di abbattere da 10 a 6 settimane i tempi di recupero di Maignan. Il quale, ora, secondo il 'CorSera' punta a rientrare in campo addirittura per Milan-Sassuolo, partita in programma domenica 28 novembre, alle ore 15:00, a 'San Siro'. I chirurghi, infatti, hanno dato l'ok. Lui è clinicamente guarito ed ora scalpita per rimettersi in porta il prima possibile. Quando accadrà, ovviamente, lo deciderà mister Stefano Pioli.

Ma ormai ci siamo, Maignan sta per ritornare ed il Diavolo sta per ritrovare la sua saracinesca. Milan, duello di mercato con la Juve per il nuovo Pogba. Le ultime >>>