Maignan scalpita, il Milan frena. Il recupero procede regolarmente

Mike Maignan non vede l'ora di tornare in campo. Il recupero procede bene, il Milan non ha intenzione però di forzare i tempi

Renato Panno

'Tuttosport', oggi in edicola, si sofferma sul recupero di Mike Maignan, operatosi alla mano sinistra lo scorso 13 ottobre per risolvere un problema con il quale conviveva dal 15 settembre. Il recupero procede regolarmente. Sei settimane, significa arrivare quasi a fine novembre, per cominciare a poter utilizzare il braccio. E poi, con altre quattro settimane, si arriva a ridosso di Natale. Il dubbio è se Maignan riuscirà a tornare prima della sosta natalizia (Napoli a San Siro o Empoli in trasferta sono le ultime due gare in programma).

Non ci sono dubbi, invece, sulla sua voglia matta di tornare in campo. Una volontà tenuta a bada da un Milan che non vuole affatto forzare i tempi di recupero. Così facendo rischierebbe di provocare l'effetto contrario, ovvero posticipare il suo rientro in campo causa ricaduta. Maignan è un vero e proprio leone in gabbia e vorrebbe difendere i pali rossoneri fin da subito. Ma siccome non può farlo sta giocando con i compagni fuori dalla porta per sentirsi comunque parte del gruppo. E per migliorare anche quell'abilità con i piedi già particolarmente spiccata. La voglia è tanta, ma è giusto rispettare i tempi di recupero. Il leone in gabbia Maignan dovrà ancora pazientare. Dall'Atalanta l'occasione per la trequarti: è stato un obiettivo di mercato del Milan la scorsa estate