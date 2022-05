Maignan, uomo-chiave del Milan: già 15 clean sheet in campionato

Mike Maignan, portiere del Milan, con le sue parate ed i suoi lanci per gli attaccanti, è certamente un punto di forza dei rossoneri

Nel suo repertorio, ha ricordato la 'rosea', rientrano anche lanci chirurgici come quello che spedì in gol Rafael Leão in Milan-Sampdoria 1-0 del 13 febbraio scorso. Potenza e precisione, di fatto, di un assist-man. Ma il Milan ha preso Maignan affinché blindasse la propria retroguardia e così il francese ex Lille ha fatto.

Riflessi strepitosi per 'Magic Mike'. Il quale, così facendo, è giunto al suo 15° personale 'clean sheet' in Serie A (il 16° in totale per il Milan). Grazie a lui, per la prima volta dal marzo 2019 il Diavolo non ha subito gol per 4 incontri interni consecutivi. Prima dei viola, avevano 'sbattuto' su saracinesca Maignan anche Empoli, Bologna e Genoa.