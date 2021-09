Maignan, il Milan ha il suo para rigori. Intanto Donnarumma fa panchina

La Gazzetta dello Sport esalta Mike Maignan, migliore dei rossoneri ad Anfield. Il Milan ha trovato un vero numero uno

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, effettua un focus su Mike Maignan . Il portiere del Milan, ad Anfield, è stato il migliore in campo tra i rossoneri. La squadra di Pioli, nonostante fosse in vantaggio, non è riuscita a portare a casa il risultato, ma la società esce da questa partita con la consapevolezza di aver acquistato un grande portiere.

Non sarà come Donnarumma, cresciuto nel settore giovanile, ma anche in Maignan c'è un grande talento. Il francese ha incassato tre reti, ma è stato il migliore in campo. Grandissima la parata su Salah in occasione del rigore: questa parata ha permesso al hdi rimanere a galla dopo l'1-0 e di spaventare il Liverpool fino alla fine.