Lutto per Ancelotti: scomparsa l’ex moglie Luisa Gibellini

È morta Luisa Gibellini, 63 anni, moglie di Carlo Ancelotti, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, fino al 2010

Tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina hanno dedicato spazio alla scomparsa di Luisa Gibellini, 63 anni, ex moglie di Carlo Ancelotti, oggi manager dell'Everton ma in passato giocatore e allenatore del Milan. Luisa, madre di Katia e Davide Ancelotti, ha lottato a lungo con una malattia inesorabile. Lei e Ancelotti si erano separati nel 2010, per inseguire vite diverse. Il mister, però, nonostante si fosse nel frattempo risposato, non le ha mai fatto mancare affetto nell'ultimo, terribile periodo.