Lukaku contro Ibrahimovic, l’inchiesta della Procura entra nel vivo | News

Lukaku contro Ibrahimovic, la Procura si muove concretamente

Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic sono stati squalificati per una giornata in Coppa Italia dal Giudice Sportivo. Uno perché diffidato e ammonito, l’altro perché espulso. Ma la loro lite nel derby potrebbe avere altri strascichi in Federcalcio.

Sono giorni decisivi, questi, infatti, per il caso in questione e sul quale si è tanto (troppo) parlato e dibattuto nell’ultima settimana. La Procura della F.I.G.C. aprirà oggi formalmente un’inchiesta. Acquisirà prove audio e televisive, per analizzare nel dettaglio cosa si sono detti Lukaku e Ibrahimovic.

Le tempistiche per un'eventuale decisione della Procura della Federcalcio sul calcio non sono certe. Ma, come riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, non si andrà troppo per le lunghe.