Lotta, segna e dipinge assist: così Tonali mette il turbo al suo Milan

Sandro Tonali autore di una gran bella partita in Milan-Spezia. Un gol stupendo annullato e un assist per la prodezza di Olivier Giroud

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, definendo "un saggio di precisione" quello condensato in 25' dell'ultima partita di 'San Siro' contro lo Spezia. Tanti, infatti, ne sono passati tra il gol stupendo - purtroppo annullato per un fallo di Fikayo Tomori all'inizio dell'azione - e l'assist disegnato all'89' per Olivier Giroud, tramutato dal francese, in acrobazia, nel gol-vittoria del Milan.