Milan, la duplice missione di Giroud: rinnovo e Mondiale

Olivier Giroud sta vivendo una seconda giovinezza al Milan. Vuole restare ancora in rossonero e volare presto in Qatar con la sua Nazionale

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan, che, come noto, sarà squalificato per la trasferta di domani sera in casa della Cremonese, valida per la 14^ giornata della Serie A 2022-2023. Già ammonito, infatti, Giroud si è tolto la maglia per festeggiare il gol capolavoro rifilato all'89' allo Spezia, valso l'ultima vittoria del Diavolo, rimediando da regolamento un'espulsione per doppia ammonizione.

Milan, Giroud è 'on fire': per i rossoneri e per la Francia — Una brutta notizia per mister Stefano Pioli che, allo 'Zini', dovrà fare a meno anche di Theo Hernández, anch'egli squalificato poiché ammonito da diffidato. Giroud, in questa stagione, sta vivendo una seconda giovinezza e, per il 'CorSera', forse è davvero l'unico insostituibile di questo Milan. La sua leadership, dentro e fuori dal campo, infatti, è uno dei valori aggiunti dei rossoneri Campioni d'Italia in carica. Nel numero 9 francese il Diavolo ha trovato molto più di un bomber.

Pioli lo stima tantissimo, i tifosi lo adorano e in società pensano di prolungare la sua esperienza italiana. Il contratto di Giroud, infatti, scadrà il 30 giugno 2023 ma Paolo Maldini e Frederic Massara, ha rivelato il quotidiano generalista, hanno già pronto il meritato rinnovo per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2024. L'intesa di massima c'è già: verrà confermato l'ingaggio attuale di 3,5 milioni di euro netti a stagione. L'intenzione è quella di ufficializzare il tutto dopo i Mondiali in Qatar.

Giroud spera di poterci andare con la Francia del Commissario Tecnico Didier Deschamps. I numeri, in fin dei conti, sono dalla sua parte: già 9 gol in 18 partite in stagione. Con 49 reti è il bomber in attività più prolifico della storia dei 'Blues' ed è anche per questo che i francesi lo vogliono. Secondo un recente sondaggio l’89% dei tifosi transalpini chiede la sua convocazione per la rassegna iridata.

Deschamps ufficializzerà dopodomani, mercoledì 9 novembre, la lista dei convocati. Lo farà in diretta tv nel TG serale. Convocherà sicuramente, tra gli attaccanti, Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético Madrid) e Christopher Nkunku (RB Lipsia). Poi, la scelta per il quinto attaccante, appunto, è tra Giroud del Milan e Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte). Vedremo chi la spunterà.