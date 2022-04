Tra lotta Scudetto ed InvestCorp: c’è grande entusiasmo in casa Milan

L'avvento di InvestCorp alla guida del Milan potrebbe essere la spinta in più, per la squadra di Stefano Pioli, nella corsa al titolo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come queste siano settimane di grande entusiasmo in casa Milan. Vissute tutte di un fiato sia per l'avvincente corsa Scudetto con l'Inter sia per l'imminente passaggio di proprietà, da Elliott ad InvestCorp.

Anche la squadra di Stefano Pioli, secondo il quotidiano romano, sarebbe curiosa di capire il proprio futuro e di conoscere le prospettive rosee che potrebbero esserci con l'arrivo del fondo del Bahrein ai vertici societari. Potrebbero persino aprirsi scenari inaspettati fino a poche settimane fa.

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha rivelato come, nello spogliatoio di Milanello, la notizia sia stata accolta con curiosità. Lo sbarco dei nuovi proprietari può avere un impatto positivo anche sul morale dei giocatori del Milan, che sanno di avere un futuro solido ed ancora più brillante, soprattutto in termini di investimenti.

Maldini, con il direttore sportivo Frederic Massara, resta in attesa di direttive più precise. Intanto, però, i due dirigenti stanno portando avanti il loro lavoro con serenità, intrattenendo contatti diretti con gli entourage dei giocatori già bloccati: Sven Botman (Lille) e Divock Origi (si svincolerà dal Liverpool).

Il difensore e l'attaccante arriveranno a rinforzare il Milan 2022-2023 nonostante il cambio di proprietà. InvestCorp, secondo il 'CorSport', dovrebbe poi andare ad alzare l'asticella nei prossimi anni. Ciò permetterà alla dirigenza di avere più margine di manovra operativo ed economico.

Intanto, in estate, si migliorerà la rosa con profili internazionali, di qualità, di modo che il gruppo di Pioli sia ancora più competitivo anche in Champions League. Il mondo rossonero, insomma, vive in trepida attesa l'arrivo dei nuovi proprietari, con i tifosi speranzosi di avere un gran bel futuro.

La spinta in più per arrivare allo Scudetto? Chi può dirlo. Intanto, però, domani si gioca un Milan-Fiorentina da non fallire. Il Diavolo ha tutto nelle proprie mani: in quattro partite si gioca una stagione. Milan, colpo in casa Atlético Madrid? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI