Liverpool-Milan, Tonali pronto al debutto in Champions ad ‘Anfield’

Sandro Tonali è pronto ad 'azzannare' la Champions League in Liverpool-Milan: sarà la gara del suo debutto nella massima competizione europea

Daniele Triolo

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, domani sera in occasione di Liverpool-Milan farà il suo debutto in Champions League. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il primo, grande esame, per il classe 2000, è davvero di quelli tosti. Il palcoscenico, infatti, sarà 'Anfield', laddove si è laureato con il massimo dei voti un certo Steven Gerrard. E dove oggi gioca gente del calibro di Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara: quattro Champions vinte in tre.

In Liverpool-Milan di domani sera, ore 21:00, Tonali si presenterà invece da 'matricola', provando a sfruttare le sue doti da studente prodigio. Il suo talento, infatti, comincia ad emergere dopo una prima stagione rossonera in chiaroscuro. Ci ha messo un po', il numero 8 lodigiano, a trovare l'equilibrio giusto tra tutte le componenti. Ora, però, ha rotto il ghiaccio ed è pronto a stupire anche in terra inglese dopo le ottime gare contro Sampdoria, Cagliari e Lazio in campionato.

Finora il tecnico rossonero, Stefano Pioli, gli ha alternato i compagni di reparto in mediana. Prima due gare per Rade Krunic, quindi il rientrante Franck Kessié, lo scalpitante Ismaël Bennacer e, infine, il cavallo di ritorno Tiémoué Bakayoko. Lui, però, non è mai uscito di squadra. Finora sempre titolare ed in straordinario momento di forma. Sempre una spanna sopra gli altri, sempre nel cuore del gioco della squadra milanista.

Liverpool-Milan, ora, dirà molto sullo stato di crescita di Tonali, che disputerà il suo primo incontro in Champions League in uno stadio prestigioso, contro una squadra, quella di Jürgen Klopp, fortissima, e, pertanto, è chiamato alla prova del nove. La 'rosea' ha ricordato, ad ogni modo, come l'ex Brescia riparta da numeri più che confortanti alla vigilia del suo esordio nella massima competizione europea.

Per esempio, 37,7 passaggi positivi a partita di media, nettamente meglio della media degli altri mediani in Serie A (23,6 ora; lo stesso Tonali si fermava a 24,7 nel 2020-2021). È anche più efficace, finora, nella riconquista della sfera, con 5 palloni di media a partita rispetto ai 3 dell'anno passato. Gli intercetti arrivano a 1,33 di media per partita: la stagione passata non arrivava ad uno. Numeri positivi, dunque, per il piccolo talento del Milan che, ad 'Anfield', giocherà nuovamente titolare al fianco di Kessié. Ha parlato Kaka: le sue impressioni su Liverpool-Milan e non solo >>>