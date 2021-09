Liverpool-Milan senza Bakayoko: ecco quanto rischia di stare fuori

Tiémoué Bakayoko salterà sicuramente Liverpool-Milan, prima gara del Gruppo B di Champions League della squadra di Stefano Pioli. Il punto

Tiémoué Bakayoko sarà certamente indisponibile per Liverpool-Milan di domani sera, ore 21:00 , ad 'Anfield', per la prima gara del Gruppo B di Champions League . Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Bakayoko, entrato in campo domenica pomeriggio a 'San Siro' nella ripresa di Milan-Lazio ed uscito quasi subito per infortunio, dovrebbe fermarsi almeno per tre settimane per un problema alla gamba. Il responso più chiaro, ha ricordato il quotidiano romano, lo daranno gli esami strumentali odierni.

Liverpool-Milan, pertanto, sarà soltanto la prima delle partite che salterà Bakayoko. Il centrocampista francese, classe 1994, sarà pertanto essere assente anche dalla sfida in casa contro la Juventus, quindi dai due incontri successivi contro Venezia e Spezia in Serie A. Infine, dovrebbe mancare anche gli appuntamenti contro Atlético Madrid (Champions League) ed Atalanta, per poi far ritorno dopo la seconda sosta del campionato, ad inizio ottobre, per la pausa Nazionali. Un inconveniente che non ci voleva, per il ragazzo, e che ne limiterà fortemente l'apporto in questo suo avvio della seconda esperienza rossonera. Ha parlato Kaka: le sue impressioni su Liverpool-Milan e non solo >>>