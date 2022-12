Liverpool-Milan, Mirante e Thiaw guardano il bicchiere mezzo pieno | News

Malick Thiaw ieri ha giocato quasi tutto il match amichevole tra Liverpool e Milan . La gara è terminata 4-1 in favore dei 'Reds' e il giovane difensore tedesco non è stato protagonista di una buona partita. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta le sue dichiarazioni rilasciate al termine della partita: "Non siamo soddisfatti del risultato, è troppo pesante. I gol erano evitabili, dovevamo difendere meglio. A tratti abbiamo fatto buone cose, non tutto è da buttare ma dobbiamo migliorare in tutto. Il Milan è un grande club e io sono fiero di indossare questa maglia: i miei compagni sono eccezionali, gentili fuori dal campo e ottimi calciatori".

Ha giocato anche Antonio Mirante, portiere che si è messo in evidenzia specialmente durante i calci di rigore. L'ex Roma, infatti, ha parato due tiri dal dischetto di Tsimikas e Keita e, come Thiaw, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match: "Atleticamente loro sono avanti, saranno in campo già il 26 dicembre. È stato buono che alcuni di noi abbiano potuto giocare molto, specialmente chi è stato fuori più a lungo. Anche io non giocavo 90 minuti da molto tempo. I rigori? Strano calciarli dopo una partita non finita in pareggio".