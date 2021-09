Liverpool-Milan, i rossoneri escono a testa alta da Anfield | News

Liverpool-Milan finisce 3 a 2 a favore degli inglesi. La squadra di Pioli esce sconfitta, ma esce da Anfield a testa alta

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, commenta Liverpool-Milan. La gara è terminata 3 a 2 a favore degli inglesi. Poteva andare sicuramente peggio, visto che il club rossonero è uscito da Anfield a testa alta, anche se l'equilibrio in campo non c'è stato. Lo si evidenzia soprattutto nei numeri: nel possesso palla (61,2% contro 38,8%), nella quantità di tiri e nel numero dei calci d’angolo a favore dei “Reds”. Il Milan in ogni caso ha provato a fare il suo. All'intervallo ha sfiorato la grande impresa, ma non ce l'ha fatta. La differenza di ritmo tra la Premier League e Serie A è evidente: troppo Liverpool per lunghi tratti di partita, che ha messo tanta aggressività, ritmo e fisicità.