Lite Lukaku-Ibrahimovic, patteggiamento e multe in beneficenza | News

Inter e Milan hanno comunicato che devolveranno in beneficenza l'entità delle sanzioni per la lite tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic

Daniele Triolo

Inter e Milan hanno chiesto il patteggiamento alla Procura Federale dopo la chiusura dell'indagine sullo scontro avvenuto, dentro e fuori dal campo, tra Romelu Lukaku, centravanti nerazzurro, e Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero. La lite tra i due, come si ricorderà, era avvenuta lo scorso 26 gennaio, in occasione del derby di Coppa Italia.

La Procura aveva interrogato i due calciatori e, il 10 marzo scorso, aveva chiuso l'inchiesta configurando, per entrambi, l'esistenza di un "comportamento antisportivo". Escludendo, di fatto, la condotta discriminatoria per Ibrahimovic per le frasi pronunciate nei confronti della mamma di Lukaku, accusata di praticare riti voodoo.

Già in quella situazione, quasi un mese fa, l'ipotesi più accreditata sembrava essere quella di una multa per i due calciatori. E ieri, in un comunicato congiunto, Inter e Milan l'hanno praticamente ufficializzata, sottolineando, al contempo, come le somme delle sanzioni che saranno comminate verranno devolute in beneficenza.

Un bel gesto, dunque, da parte dei due club di Milano. Una decisione volta a chiudere in maniera definitiva una storia che si è trascinata davvero per troppo tempo sui giornali. Intanto, sul mercato, occhi su un giovane talento per il centrocampo >>>