Quindi, altri episodi da moviola di Lecce-Milan al 39' , quando Santiago Pierotti entra in area salentina su Theo Hernández: palla sfiorata, ma c'è un tocco sul piede del francese. Nonostante questo, per la 'rosea', è troppo poco per concedere calcio di rigore al Milan.

Nel recupero del primo tempo, Doveri non ferma il gioco malgrado Warren Bondo abbia preso una botta alla nuca. Conceição lo evidenzia e si prende un'ammonizione. Ma aveva ragione il tecnico milanista. Al 65', non c'è nulla per l'intervento di Gabbia su Nikola Krstović, mentre, al 71', è evidente il fallo di Federico Baschirotto in area del Lecce su Christian Pulisic. Penalty solare per il Diavolo.