Lecce-Milan, tornano a disposizione Kjaer e Origi | Serie A News

Simon Kjaer e Divock Origi tornano disponibili per Lecce-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023 di domani pomeriggio

Daniele Triolo

Simon Kjaer e Divock Origi recuperati per Lecce-Milan. La partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023 è in programma domani pomeriggio, alle ore 18:00, allo stadio 'Via del Mare'. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato, dunque, come Stefano Pioli, tecnico rossonero, possa essere soddisfatto del recupero di due dei nove infortunati attualmente presenti nella fila rossonere.

Lecce-Milan, tornano (in panchina) sia Kjaer sia Origi — Kjaer e Origi, infatti, si sono allenati per la prima volta in gruppo ieri con i compagni del Milan e torneranno a disposizione per la trasferta in Salento. Si tratta di due recuperi molto importanti. Migliorano le condizioni fisiche del difensore centrale danese, tornato acciaccato dai Mondiali in Qatar. Il suo percorso di riabilitazione lo ha portato a tornare ieri in gruppo e domani sarà a Lecce.

L'attaccante belga, che si era infortunato durante Arsenal-Milan, amichevole dello scorso 13 dicembre 2022 a Dubai (problema al bicipite femorale della coscia destra) rientrerà dopo un mese. In occasione di Lecce-Milan non potrà giocare dall'inizio ma, magari, per uno spezzone di gara sì. Conferme anche per Junior Messias. Il brasiliano era già rientrato mercoledì sera a 'San Siro' in Coppa Italia nella ripresa del match perso contro il Torino.

Al 'Via del Mare' senza Tonali ma con gli altri titolari — Per Lecce-Milan Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Sandro Tonali. Al suo posto, per il 'CorSport', uno tra Tommaso Pobega ed Aster Vranckx. Questo visto che Rade Krunić, ancora fermo ai box per un infortunio muscolare, rischia di non esserci anche in occasione della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter del prossimo mercoledì 18 gennaio.

Al 'Via del Mare', dunque, il Diavolo si presenterà con i giocatori titolari. Un ballottaggio, possibile, sulla trequarti tra Brahim Díaz e Charles De Ketelaere: vedremo chi la spunterà stavolta.