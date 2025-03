Lecce-Milan, due assenze pesanti per Conceicao: ecco la sua speranza

Come ricorda 'Il Corriere dello Sport', il Milan non vince a Lecce da quasi cinque anni. Sabato arriverà con qualche problema di formazione visto che non ci saranno Maignan e Pavlovic, entrambi squalificati. Si avvicina allora l'esordio in questo campionato di Marco Sportiello: il portiere ha giocato solamente mezza partita in Coppa Italia contro il Sassuolo a gennaio per poi lasciare il posto a Torriani. Vedremo poi a chi andrà la fascia da capitano e se tornerà sul braccio di Theo Hernandez.