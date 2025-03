Evani avverte il Milan: “Contro il Lecce partita delicata, servirà voltare pagina”

Chicco Evani, ex Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno in vista della sfida contro il Lecce

Chicco Evani, ex giocatore simbolo del Milan con cui ha conquistato numerosi trofei, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno. Nell’occasione, l’ex centrocampista ha analizzato il momento delicato dei rossoneri, soffermandosi in particolare sulla prossima sfida contro il Lecce, in programma sabato 8 marzo alle 18 allo stadio “Via del Mare”.