Lecce-Milan, il Corsport: “I rossoneri si complicano la strada”

Il Milan non riesce a riprendersi e si fa rimontare ancora una volta: dopo essere passato avanti per 2-0, il Diavolo crolla nella ripresa e il Lecce lo raggiunge . Del pareggio al 'Via del Mare' ha parlato anche l'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport'. Ecco il commento del quotidiano.

Il Corriere: "Milan, strada complicata"

"Si complica non poco la strada del Milan in campionato, reduce dall’ennesima partita in cui ha perso punti pesanti e ha mostrato di essere fragile alla prima difficoltà. Contro il Lecce è arrivata la quarta partita di fila senza vincere, un punto che serve a poco, e tantissimo rammarico per non aver saputo gestire il 2-0 iniziale. Una partita cominciata male con l’infortunio di Rafael Leão, l’ennesimo stop muscolare della stagione, ma che i rossoneri avevano comunque indirizzato sui binari giusti grazie alle reti di Giroud e Reijnders. Invece nella ripresa di nuovo il problema riscontrato a Napoli. Il Milan non chiude la partita e subisce la rimonta del Lecce".