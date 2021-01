Leao, una promessa che profuma di garanzia | Milan News

Milan, Leao sempre più una garanzia per Pioli

Rafael Leao continua a sorprendere tutti. Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola, anche ieri nella partita al Dall’Ara contro il Bologna, è stato uno dei migliori in campo per il Milan.

Non ha trovato il gol ma è stato determinante in diversi momenti della gara. Il primo rigore in favore dei rossoneri è arrivato proprio grazie al portoghese, mentre sempre da una sua giocata è nato, poi, il fallo per il secondo calcio di rigore.

Ha anche creato tanto, ha tirato più volte in porta. La sua crescita è notevole e Pioli vuole continuare a fargli tirare fuori tutto il suo potenziale.

Da una romantica promessa ad una garanzia assicurata: se Leao continua così, potrà diventare un nuovo fenomeno del calcio europeo. Calciomercato Milan, riscatto Dalot: le ultime dall’Inghilterra. Vai alla news >>>