Leao oro del Milan: vale 100 milioni. Diavolo al lavoro per il rinnovo

Rafael Leao, attaccante del Milan, vero top player della stagione rossonera. Il PSG bussa, ma il club di Via Aldo Rossi vuole blindarlo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, autore di una fantastica stagione con la maglia rossonera. Secondo la 'rosea', qualora il Diavolo riuscisse a cucirsi lo Scudetto sul petto domenica sera a Reggio Emilia, dopo la partita in casa del Sassuolo, il valore di mercato del portoghese salirebbe fino a 100 milioni di euro.

Leao è un capitale umano e tecnico del Milan: rappresenta, alla perfezione, la linea tracciata da Elliott e dai dirigenti per riportare in alto i rossoneri. Ovvero, investimenti mirati su giovani talenti di grande prospettiva, da far maturare, crescere ed esplodere nel Milan.

Nel 2019 il Milan acquistò Leao versando 23 milioni di euro più il cartellino di Tiago Djaló al Lille. In tre stagioni il suo valore è più che quadruplicato. Dopo due annate di 'apprendistato', non soltanto in questa l'ex attaccante dello Sporting Lisbona ha raddoppiato i suoi numeri rispetto al passato in termini di gol e assist, ma ha trascinato la squadra nei momenti decisivi.

Esattamente come soltanto i grandi giocatori sanno fare. Che qualcosa fosse cambiato mister Stefano Pioli lo aveva capito subito. Sin dal ritiro estivo aveva capito come Leao fosse maturato. Fin dalle prime partite di questa stagione, il numero 17 del Milan ha sfoggiato continuità. Sempre meno pause, sempre più gol. In primavera, quando il Milan ha capito di poter restare davanti a tutti fino alla fine, il lusitano è diventato il faro della squadra.

A Verona ha servito due assist a Sandro Tonali, contro Fiorentina ed Atalanta ha spaccato la partita con due reti pesantissime. Ronaldinho, di recente, lo ha lodato. E, in Europa, lo corteggiano un po' tutti. Il PSG ha fatto pervenire al suo agente, Jorge Mendes, il suo forte interesse. I parigini sarebbero pronti a mettere sul piatto 70 milioni di euro per il Milan. Ma in Via Aldo Rossi reputano tale proposta non all'altezza.

Un po' perché Leao è giudicato incedibile dal Milan. Un po' perché la sua valutazione, come detto, sfiora la tripla cifra: il suo cartellino, ormai, è valutato alla stregua di un top player. E, ad ogni modo, nel caso in cui il Milan volesse privarsi di Leao, va ricordato come il 15% della sua rivendita spetterebbe al Lille. Presto, dunque, i dirigenti rossoneri dovranno sedersi a tavolino con Mendes per trattare il rinnovo del suo contratto.

Leao, attualmente, è legato al Milan fino al 30 giugno 2024 per uno stipendio da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Si ragiona sul prolungamento dell'accordo fino al 30 giugno 2026. Prima che la corsa Scudetto prendesse il 'sopravvento' in casa Milan, la proposta rossonera a Leao era di uno stipendio di 4,5 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio triplicato. Non è da escludere, però, che la cifra ora venga rivista al rialzo.

Sullo sfondo, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport', la variabile del risarcimento di circa 20 milioni di euro che Leao dovrà rendere allo Sporting per la risoluzione unilaterale del 2018 che lo condusse al Lille. La cifra che Rafa dovrà versare mensilmente all’ex squadra sarà quantificata dal Tribunale di Milano intorno ai primi di giugno e i rossoneri potranno guadagnare tempo per trattare il rinnovo.

Il Milan, per tenersi stretto il suo fuoriclasse Leao, dovrà blindarlo necessariamente. Oltre al PSG, anche le big di Premier League (più il Newcastle) cominciano a farsi sentire ...

