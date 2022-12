Leao decisivo anche con il Portogallo: le pagelle dei quotidiani sportivi

La 'Gazzetta dello Sport' attribuisce a Leao un bel 7 in pagella. "Un gol bellissimo", una frase che sintetizza quanto fatto da Leao in pochi minuti di match. Mezzo voto in più attribuitogli da 'Tuttosport' che descrive così la gara di Leao: "La classe può sprigionarsi anche in pochissimi secondi", come dare torto. Infine il 'Corriere dello Sport' non riporta una breve descrizione della sua partita, ma come la 'rosea' gli attribuisce un bel 7 in pagella. Esame Svizzera superata a pieni voti da Rafa. Milan, Giroud tra Francia e rinnovo. Mercato, sogno Milinkovic.