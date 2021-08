Le cryptovalute avanzano in Serie A: sponsor di manica per il Milan

Il Milan ha annunciato ieri la partnership con BitMEX, una delle principali piattaforme mondiali di cryptovalute. Sarà sponsor di manica

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri il Milan abbia annunciato una nuova partnership. Si tratta di quella con BitMEX, una delle principali piattaforme mondiali sulle cryptovalute. Il logo della compagnia comparirà sulla maglia rossonera: BitMEX, infatti, è diventato il primo Official Sleeve Partner di A.C. Milan e, pertanto, sarà sponsor di manica del Diavolo.

Questo accordo, secondo la 'rosea', consentirà al Milan di incamerare altri 3-4 milioni di euro a stagione. Oltre, naturalmente, ai 10 che il club di Via Aldo Rossi incassa dal main sponsor, 'Emirates'. L'accordo tra BitMEX ed il Milan si aggiunge a quelli già in piedi tra Socios e Inter e DigitalBits e Roma, nuovi sponsor di maglia dei nerazzurri e dei giallorossi rispettivamente per 20 milioni e 12 milioni di euro.

Le cryptovalute, insomma, sbarcano alla grande anche nel panorama della nostra Serie A. Basti pensare che Socios, che vanta accordi con una cinquantina di squadre di calcio in tutto il mondo, in Italia ha in piedi partnership anche con lo stesso Milan, con la stessa Roma, con la Juventus e con il Novara. Puntando tutto sui 'Fan Token', ovvero le monete digitali attraverso le quali i tifosi possono avere sconti ed acquisire il diritto di voto su alcune decisioni del club in questione.

La 'rosea', inoltre, ha evidenziato come l'annuncio del nuovo sponsor di maglia del Milan, di fatto, certifichi due cose. Da un lato, il rilancio del Milan, capace di risalire dai minimi storici della stagione 2018-2019, quando ottenne 57 milioni di ricavi commerciali contro gli 87 della stagione 2015-2016, attraverso un paziente lavoro di recupero del marchio. Dall'altro, la sottoscrizione di 20 nuove partnership in un anno. Mica male.