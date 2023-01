Lazio-Milan, Theo Hernandez non ci sarà: è solo l’ultimo degli assenti

Il Milan giocherà contro la Lazio stasera allo stadio Olimpico di Roma: Pioli dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez

Emiliano Guadagnoli

Il Milan giocherà contro la Lazio stasera allo stadio Olimpico di Roma: Pioli dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Lazio-Milan, assente anche Theo Hernandez — L’ultimo della lista degli assenti, si legge è Theo Hernandez : il terzino francese, che nei giorni successivi alla Supercoppa di Riad a causa di un affaticamento muscolare non si era allenato benissimo, non è stato convocato da Pioli per la trasferta di Roma con la Lazio e al suo posto giocherà quasi sicuramente lo statunitense Dest . Il problema del terzino francese non sembra grave, ma il tecnico ha preferito non rischiare un suo titolarissimo, uno dei leader di Milanello.

In un momento del genere, si lgge, non poter contare all’interno dello spogliatoio di uomini di spessore, in grado di gestire le difficoltà e guidare i giocatori con meno esperienza, non è sicuramente un vantaggio per Pioli che ha costruito le fortune del suo Milan a partire dal gennaio 2020, quando la società inserì in un organico sicuramente giovane due elementi come Kjaer e Ibrahimovic . Lo svedese è un’assenza che pesa a livello mentale. Ibra è stato la guida del Milan a livello caratteriale, il giocatore che ha saputo far fare uno scatto a ragazzi che non avevano avuto a che fare con la vittoria. Seppur non giocando, Ibra è stato un trascinatore.

Stasera non ci sarà perché rimarrà a Milanello a lavorare per tentare il recupero entro il 14 febbraio. All'Olimpico ci sarà Kjaer, ma non giocherà: Pioli lo ha schierato a Riad e si è visto come il danese non sia ancora tornato ai livelli del 2021. Contro la Lazio mancherà ancora Maignan : il portiere francese non gioca in rossonero da metà settembre e la sua mancanza si sta sentendo moltissimo a livello di leadership difensiva. Tatarusanu non ha commesso errori gravissimi, ma non ha compiuto neanche grandi miracoli. E fra i leader dello spogliatoio che non ci saranno a Roma stasera, va sempre inserito Florenzi.