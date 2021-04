Lazio-Milan, scocca finalmente l’ora di Mandzukic

Mario Mandzukic sarà titolare stasera all'Olimpico per Lazio-Milan. L'esperto centravanti croato preferito al giovane Rafael Leao

Daniele Triolo

Mario Mandzukic sarà titolare stasera in occasione di Lazio-Milan, 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha optato, dunque, per l'artiglieria pesante per il primo spareggio Champions di questi ultimi sei turni di campionato.

Per la prima volta da quando è arrivato, Mandzukic giocherà titolare in campionato. Scelta forte, quella dell'allenatore milanista, che ha scelto di affidarsi all'esperienza del croato, il quale ha giocato tantissime gare importanti e decisive, in carriera, con Bayern Monaco, Atlético Madrid e Juventus.

Ne farà le spese Rafael Leao, abulico ed apatico contro Genoa e Sassuolo, il quale si accomoderà inizialmente in panchina. Ma perché in Lazio-Milan giocherà dal 1' Mandzukic? Pioli si è accorto che il Diavolo, in assenza di Zlatan Ibrahimovic, ha comunque bisogno di un riferimento fisico in attacco.

La maggior parte delle giocate rossonere, infatti, sono 'codificate' per mettere Ibra (o uno che gli somigli dal punto di vista fisico) nelle migliori condizioni per nuocere nell'area di rigore avversaria. Mandzukic, che è stato fermo due mesi per infortuni muscolari, non avrà ovviamente i 90' nelle gambe, ma saprà gestirsi.

Probabilmente, ha sottolineato il quotidiano torinese, a lui verrà concessa una fase senza palla meno intensa rispetto a quella dei suoi compagni. Nel corso della quale, però, il croato dovrà andare ad occupare bene le linee di passaggio, andando a dare fastidio alla costruzione dal basso della formazione di Simone Inzaghi.

La scelta di Pioli di schierare Mandzukic titolare in Lazio-Milan è anche un segnale alla squadra. In campo ci sarà uno dei leader carismatici del Milan, che sicuramente non si tirerà indietro dinanzi le proprie responsabilità. Questo potrà consentire agli altri di giocare con più 'libertà mentale".

Quindi, a gara in corso, quando le energie del numero 9 rossonero cominceranno a scarseggiare, Pioli potrà inserire il rapido e guizzante Leao per spaccare la partita.