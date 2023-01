Lazio-Milan, non solo la difesa: Pioli preoccupato anche dall’attacco

Lazio-Milan, Pioli deve ritrovare anche l'attacco

Il Milan, si legge, non sta andando bene. Il dato è da spia rossa: cinque gare giocate nel 2023, 6 gol segnati e ben 9 subiti. Ritmo da squadra non da zona Champions. Non solo la difesa, anche l'attacco preoccupa Pioli. L'unico della fase offensiva ad aver segnato nel 2023 è Rafael Leao. Gli altri non si sono ancora visti e non hanno lasciato ancora il segno. Per questo Pioli potrebbe fare rifiatare Giroud e mettere in campo uno fra Origi e Rebic.