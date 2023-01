Lazio-Milan, Milinkovic-Savic a secco: nessun gol ai rossoneri

Come riportato dal Corriere della Sera, Milinkovic non trova il gol da 9 turni e non ha mai seganto al Milan

Il Milan si prepara a giocare una partita molto importante contro la Lazio martedì. I rossoneri dovranno cercare di riprendersi e portare a casa i punti per non farsi risucchiare dalla lotta per il quarto posto e la zona Champions League. Ecco una curiosità sulla sfida.

Lazio-Milan, Milinkovic-Savic a secco contro i rossoneri

Come riportato dal Corriere della Sera, Milinkovic non trova il gol da 9 turni, un’astinenza tale non gli capitava dal 2018. Spera di sbloccarsi martedì, quando staccherà Ledesma al nono posto della classifica dei più presenti di sempre (319 gettoni), anche se al Milan non ha mai segnato in 18 precedenti. Il serbo avrà sicuramente la voglia di sbloccarsi martedì contro il Milan, in una partita molto importante per entrambe le squadre che scenderanno in campo per fare risultato e portare a casa i punti. Milan, la carica di Ibrahimovic e quelle frasi di Calhanoglu >>>