Lazio-Milan, clamoroso Lotito: voleva ripetere la partita, ma…

Claudio Lotito , presidente biancoceleste, ha parlato molto al termine di Lazio-Milan , partita della 27^ giornata della Serie A 2023-2024 che si è giocata allo stadio 'Olimpico' di Roma. Questo per gli errori presunti di Di Bello ai danni della sua squadra. Dopo le parole i fatti. Il numero uno della squadra della Capitale aveva in mente qualcosa di clamoroso.

Lazio-Milan, la pazza idea di Lotito

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Claudio Lotito, patron della Lazio, starebbe pensando di rivolgersi al Coni, FIGC, Ministero dello Sport, Governo, interrogazioni parlamentari e alla magistratura, per i fatti - secondo lui sfavorevoli alla Lazio - della partita persa contro il Milan, aggirando l'ostacolo della clausola compromissoria attraverso una denuncia contro ignoti. Parlando con l’avvocato Gentile, Lotito avrebbe provato addirittura a capire se ci fossero le condizioni per chiedere la ripetizione della sfida tra Lazio e Milan per errore tecnico sul rigore non fischiato a Castellanos: eventualità che sarebbe stata del tutto negata per assenza dei requisiti idonei. Continuano quindi senza sosta le polemiche per la gestione di Di Bello. LEGGI ANCHE: Panchina Milan, le colpe di Pioli. Il tecnico ha una sola possibilità