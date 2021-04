Lazio-Milan, le parole di Orsato al Var: “Ma cos’è questa roba?”

Ha fatto molto discutere la scelta al Var di Daniele Orsato al Var in Lazio-Milan. Ecco il retroscena sulla parole dell'arbitro

'La Gazzetta dello Sport', nell'analizzare gli episodi da moviola in Lazio-Milan, non può che focalizzarsi sul fallo non fischiato ad Hakan Calhanoglu, dal quale è partito il raddoppio di Joaquin Correa. La 'Rosea' evidenzia come Daniele Orsato è sembrato quasi stizzito dalla decisione del Var di richiamare la sua attenzione. "Lucas Leiva prende nettamente il piede di Hakan Calhanoglu, ma il direttore di gara anche davanti al monitor conferma la decisione presa in campo e convalida la rete". Un errore molto pesante che ha compromesso le chances dei rossoneri di rimettere in piedi un match già difficile. Ancora più chiaro sembra il labiale dell'arbitro dopo aver rivisto l'episodio: "Ma cos'è questa roba?". Un riferimento al collega che ha preso in esame il video e che lo ha, giustamente, invitato a riguardare il contatto più che sospetto. Il voto finale non può che essere un meritato 5. Intanto Paolo Maldini studia il doppio colpo dal Real Madrid: ecco i nomi