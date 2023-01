Lazio-Milan, serve il miglior Giroud: la statistica che sorprende

Olivier Giroud guiderà l'attacco rossonero anche in Lazio-Milan di domani allo stadio 'Olimpico'. Brutti numeri attualmente per il francese

Daniele Triolo

Olivier Giroud guiderà l'attacco rossonero anche in occasione di Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023, ultima del girone d'andata, in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Lo ha ricordato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Il Milan di Stefano Pioli sta piano piano recuperando i propri assenti. Recuperato Rade Krunić, nell'appuntamento Champions nella Capitale mancheranno Mike Maignan, Fodé Ballo-Touré, Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimović. Non sono, però, gli infortunati che stanno mancando in questo periodo nero al Diavolo.

Lazio-Milan, giocherà Giroud: il francese deve tornare al gol — Per uscire dal tunnel e ripartire con una vittoria in Lazio-Milan, serve anche recuperare il miglior Giroud. Il bomber francese, classe 1986, non va infatti a segno da ben 6 partite. La sua ultima rete in maglia rossonera risale al 5 novembre 2022, nel recupero di Milan-Spezia 2-1 a 'San Siro'.

Mai Giroud era rimasto così tanto a secco nella sua fin qui brillante esperienza rossonera. Ai Mondiali in Qatar con la Francia ha segnato e fatto molto bene fino alla finale poi persa contro l'Argentina. Da quando è rientrato, però, non ha mai potuto tirare il fiato ed ora, a 36 anni compiuti, il numero 9 rossonero sta risentendo di questo 'tour de force'.

Cambio modulo per assistere al meglio il francese — La leadership di Giroud è sempre la stessa, l'impegno anche. Ma sta mancando la lucidità sotto rete. Al Diavolo servirebbe che riposasse un po', ma Zlatan Ibrahimović non tornerà prima di metà febbraio ed Ante Rebić non è ancora al top. C'è Divock Origi, il quale, però, fin qui ha fatto un solo gol e trascorso più tempo in infermeria che in campo.

Giroud, dunque, non si può fermare e deve necessariamente riprendere a segnare a partire da Lazio-Milan di domani. Pioli sta studiando, per l'occasione, di utilizzare il 4-3-3 anziché il 4-2-3-1. Basterà per fargli arrivare palloni giocabili da spingere nel sacco? Mercato Milan: sfida al Manchester United per un forte trequartista >>>