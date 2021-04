Lazio-Milan: con Rebic e Mandzukic rossoneri ‘alla croata’

Per Lazio-Milan di stasera il Diavolo si affiderà ad Ante Rebic e Mario Mandzukic. Ai due croati spetterà il compito di cercare gol pesanti

Stasera, in occasione di Lazio-Milan, grande chance per i croati Ante Rebic e Mario Mandzukic. È a loro, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che il tecnico rossonero Stefano Pioli chiede gol, pesanti, per riprendersi il secondo posto nella classifica di Serie A.

Il 'Monday Night' è un'occasione da non sbagliare. L'Atalanta, con il 5-0 interno al Bologna, ha momentaneamente conquistato la seconda piazza alle spalle dell'Inter. Per operare il contro-sorpasso, il Diavolo non può sbagliare questa sera nel big match dello stadio 'Olimpico'.

Con Zlatan Ibrahimovic ancora assente (tornerà sabato contro il Benevento), in Lazio-Milan spetterà a Rebic e Mandzukic, dunque, cercare le reti più importanti della stagione rossonera. Finora i due hanno giocato insieme nel Milan appena 92'. Ma, per lungo tempo, hanno militato con la maglia della propria Nazionale, giocando anche una finale dei Mondiali nel 2018.

Mandzukic, preso a gennaio dai rossoneri per sostituire di tanto in tanto Ibra, praticamente non c'è mai stato. Un paio di infortuni (prima alla caviglia, poi una lesione al bicipite femorale) lo hanno di fatto messo fuori gioco per due mesi. Ha rinunciato allo stipendio del mese di marzo, poiché non è mai stato a disposizione del tecnico Pioli: un gesto che gli ha fatto onore.

Ora, però, con una condizione atletica migliore rispetto a quella di un paio di settimane fa, il quasi 36enne centravanti dovrà cominciare a fare qualche gol. Un po' per sfatare la maledizione della maglia numero 9 che sembra colpire chiunque al Milan. Un po' per guadagnarsi la conferma anche per l'anno prossimo. Ma soprattutto perché il Milan ha bisogno di queste reti per centrare l'obiettivo della qualificazione in Champions League.

Accanto a Mandzukic, in questo Lazio-Milan dell'Olimpico, ci sarà Rebic. Che, così come già l'anno scorso, è esploso nel girone di ritorno. Il numero 12 del Diavolo ha segnato 6 delle sue 7 reti in campionato da gennaio in avanti. Dopo le prodezze contro Parma e Genoa, Rebic vorrebbe replicare, contro la Lazio, il bel gol segnato nello stesso stadio qualche tempo fa contro la Roma.

Appuntamento da non fallire, per il Milan 'alla croata'. Nell'attesa del pieno recupero e del ritorno di Zlatan, con Rebic e Mandzukic l'allenatore Pioli si augura di poter dormire sonni tranquilli.