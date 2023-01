Lazio-Milan 4-0, Pioli: “Tante cose non funzionano” | Serie A News

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato al termine di Lazio-Milan , partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023 , ultima del girone di andata in campionato, finita 4-0 per i padroni di casa allo stadio 'Olimpico' di Roma . Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

"In questo momento - ha detto Pioli dopo Lazio-Milan 4-0 - sono tante le cose che non funzionano. C'è l'aspetto mentale, quello tattico, soprattutto sui primi due gol. Si tratta di letture sbagliate, situazioni che si stanno ripetendo da diverse partite. Sono qui a parlare perché devo, altrimenti bisognerebbe solo stare zitti, tornare velocemente a Milanello e mettersi a lavorare".

"Dobbiamo farcela, per riprendere il nostro cammino"

"Sicuramente è un momento delicato - ha aggiunto Pioli nel post-partita di Lazio-Milan -. In due settimane e mezzo non abbiamo portato a casa né prestazioni positive, né risultati. Le cose non ci vengono bene. I momenti positivi portano entusiasmo e certezza, quelle negativi dei problemi che sembrano difficili da risolvere. Noi dobbiamo farcela, per riprendere il nostro cammino, parlando meno e lavorando di più".