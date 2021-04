Lazio-Milan 3-0: “Il Milan si è fermato” | Serie A News

Lazio-Milan, spareggio Champions dello stadio 'Olimpico', vitto nettamente dai biancocelesti. Che fine ha fatto la squadra di Stefano Pioli?

Daniele Triolo

"Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Lazio-Milan, 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A, vinto nettamente dai biancocelesti per 3-0. Lo spareggio Champions, dunque, è andato alla Lazio, che ha riaperto i giochi per il quarto posto e condannato un Milan sempre più sulle gambe ad un finale di stagione da brividi.

"Dopo la sconfitta interna (1-2) contro il Sassuolo, in Lazio-Milan ecco un altro fiasco rossonero. L'Atalanta è balzata al secondo posto; Napoli e Juventus hanno raggiunto i rossoneri a quota 66 punti in classifica. Il Diavolo, per punti negli scontri diretti, ora però è quinto. Se il campionato finisse oggi, avrebbe fallito la qualificazione in Champions League.

"Adesso il Milan sarà atteso da un mese di maggio di fuoco, con uno sprint da tutti contro tutti per i 50 milioni di euro garantiti dall'ingresso in Champions. La verità, ha evidenziato il 'CorSera', è che ora per il Diavolo sarà durissima centrare l'obiettivo: dopo Milan-Benevento, ci saranno le due trasferte torinesi contro Torino e Juventus, il Cagliari a 'San Siro' e, infine, l'Atalanta a Bergamo.

"Certo, tutto è ancora aperto. Una cosa, però, è certa. La flessione del Milan è evidente sin dall'inizio del girone di ritorno. Ragion per cui, in quest'ultimo mese di campionato, servirà un'inversione netta di tendenza. Altrimenti il quarto posto resterà un miraggio. Con quella maturata in Lazio-Milan, il Diavolo è giunto a quota 9 sconfitte nel 2021: decisamente troppe.

"Ha deluso Mario Mandžukić, che Pioli aveva scelto al posto di Rafael Leão. Il Milan è crollato alla prima occasione della Lazio, trafitto dalla bestia nera Joaquín 'Tucu' Correa. Si è confermato in stato confusionale Fikayo Tomori, non ha punto Ante Rebić. I rossoneri prima hanno ringraziato un fuorigioco millimetrico fischiato a Manuel Lazzari, che aveva realizzato il raddoppio laziale sul finale del primo tempo, poi, però, il secondo gol lo hanno incassato comunque.

Il Milan si è lamentato molto, a ragione, con l'arbitro Daniele Orsato di Schio (VI). Fallo di Lucas Leiva su Hakan Çalhanoğlu in avvio dell'azione che ha portato alla doppietta di Correa. Dopo aver rivisto tutto al V.A.R., Orsato ha convalidato lo stesso il gol. Nel finale, poi, tris di Ciro Immobile. Ed ora, per il Diavolo, rialzarsi sarà tutt'altro che facile ...