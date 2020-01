La Serie A è la casa del rigore, doppiata la Premier League e la Bundesliga

NEWS MILAN – 88 calci di rigore fischiati. La serie A è diventata la patria del rigore. A riportarlo è il “Corriere della Sera”, che sottolinea come gli arbitri, nella stagione in corso, hanno assegnato il maggior numero di tiri dal dischetto in un girone d’andata dal 2005/06. Più del doppio rispetto alla Premier League.

Nel massimo campionato inglese i penalty sono stati appena 41, esattamente come in Bundesliga, dove però il campionato è fermo al 17° turno. Salendo in classifica si trova la Ligue 1 con 63 calci di rigore assegnati, e al secondo posto , dietro la Serie A, si posiziona la Liga: 74 tiri dal dischetto.

Il Var ha sicuramente contribuito ad alimentare questa tendenza, ma le nuove regole sul fallo di mano sono la causa maggiore. Doveva essere un chiarimento, nei fatti sono talmente tante le variabili da prendere in considerazione che diventa impossibile, anche per i direttori di gara, decidere con certezza quando è rigore.

Il "Corriere della Sera" aggiunge: l'analisi è avallata da numeri relativi ad ammonizioni e espulsioni. Anche qui la Serie A occupa il primo posto. Il giallo è il protagonista con 1008 ammonizioni finora, i cartellini rossi sono invece 56.

