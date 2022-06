Kjaer, taglio al passato: fa gli straordinari per riprendersi il Milan

Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, lavorerà anche in vacanza e riprenderà ad allenarsi prima degli altri. Vuole tornare importante

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola parla di Simon Kjaer, difensore del Milan che, come si ricorderà, ha perso più della metà dell'ultima stagione, quella culminata con la vittoria del 19° Scudetto, per via di una rottura dei legamenti riportata sul campo del Genoa lo scorso 1° dicembre 2021.

La 'rosea' ha ricordato come, sin dal suo arrivo in rossonero, datato gennaio 2020, Kjaer sia stato una colonna del Milan. Prima ancora che arrivasse Fikayo Tomori, prima ancora che esplodesse Pierre Kalulu, lui c'era già, lì, al centro della difesa, a guidare i compagni come un Professore.

Quel Milan, con Kjaer dietro e Zlatan Ibrahimovic davanti, i due totem scandinavi, aveva svoltato. Poi la sfortuna ha tolto di mezzo entrambi ma il Diavolo ha proseguito lo stesso la sua marcia incredibile, arrivando a conquistare il titolo di Campione d'Italia quando nessuno ci credeva. Nessuno, forse, a parte proprio i rossoneri all'interno dello spogliatoio di Milanello.

Milan, Kjaer è quasi pronto: inizierà il lavoro prima degli altri

Proprio da lì, dalla difesa dello Scudetto, il Milan ripartirà in vista della prossima stagione. E Kjaer, che purtroppo non è stato protagonista nei successi sul campo della seconda metà dell'ultima annata, ripartirà con lui. Intanto, ha rispettato il fioretto: ha tagliato barba e capelli, che per mesi non aveva volontariamente toccato, non appena rimesso piede in campo.

È accaduto lo scorso 30 maggio, quando ha raggiunto la sua Danimarca, impegnata in Nations League, prima della vittoria, sorprendente, per 1-2 in casa della Francia. Un netto taglio al passato, dunque, con sguardo propositivo verso il futuro che lo attende. Quel futuro, adesso, si chiama rientro nel Milan.

Kjaer ha svolto un lavoro di riatletizzazione a Milanello da aprile a fine maggio. In Nazionale, d'accordo con i medici rossoneri, ha lavorato allo stesso modo. Niente allenamenti in gruppo, quindi, per il vichingo danese. Che, dopo un paio di giorni di vacanza, è tornato a Milanello e si è dato da fare fino alla scorsa settimana.

Ora il classe 1989 andrà in ferie con la famiglia per qualche giorno, un meritato periodo di relax, poi inizierà a lavorare una settimana prima dei suoi compagni di squadra. L'obiettivo è quello di farsi trovare pronto per il raduno a Milanello del prossimo lunedì 4 luglio.

Progressivamente, tornerà in gruppo, aumentando il minutaggio in allenamento, nelle partitelle, nelle amichevoli. Kjaer sta tornando, il Milan recupera il suo guerriero. Un rinforzo in più nella difesa del titolo di squadra più forte della Serie A. E già basta per sentirsi davvero più protetti.