Kessie-Tonali, che coppia: muscoli, gol e geometrie per il Milan

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Franck Kessie e Sandro Tonali, centrocampisti rossoneri. Il Milan mostra muscoli e gol

La Gazzetta dello Sport evidenzia la nuova coppia di centrocampo del Milan composta da Kessie e Tonali . Nuova perchè l'ivoriano torna in campo dopo la lesione al flessore. I pianeti dei due giocatori fino a questo momento non si sono mai allineati, ma domani pomeriggio potrebbe succedere contro la Lazio. Potenzialmente stiamo parlando di un duo di centrocampo esplosivo: geometrie, muscoli, velocità di pensiero e pure gol.

La coppia Kessie-Tonali al Milan ha giocato diverse volte nel corso della scorsa stagione. L'ivoriano ha disputato un campionato eccellente, mentre l'italiano ha deluso le aspettative. Il centrocampista è stato schiacciato dalla pressione e dall'etichetta di nuovo Pirlo . Ma ora le cose sono cambiate, visto che Tonali ha cambiato passo, fornendo prestazioni di alto livello. In più il gol su punizione contro il Cagliari .

Ecco perchè Pioli può affidarsi completamente ai suoi due perni centrali, che non sono mai stati così pronti e maturi come adesso. Kessie e Tonali possono garantire fisicità, protezione alla difesa e alternarsi negli inserimenti. Dall'ex Brescia possono arrivare assist preziosi dai calci di fermo, mentre dall'ivoriano i gol dal dischetto: 12 dei 14 gol segnati nell’ultima stagione sono nati su rigore. Insomma, una coppia potenzialmente perfetta che può fare le fortune del Milan. Intanto ecco le probabili formazioni di Milan-Lazio: diversi cambi per Pioli.