Kessié, uno Scudetto per dire addio al Milan: lo deve ai rossoneri

Franck Kessié, in Sassuolo-Milan di domenica al 'Mapei Stadium', giocherà la sua ultima partita con i rossoneri. Dopo sarà del Barcellona

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano che, come noto, giocherà in Sassuolo-Milan di domenica pomeriggio al 'Mapei Stadium' la sua ultima partita con la maglia rossonera. Si trasferirà al Barcellona dal prossimo 1° luglio. Kessié, dunque, è arrivato al passo d'addio con il Diavolo e vorrebbe congedarsi con lo Scudetto. Soprattutto perché, in carriera, non ha ancora vinto un trofeo.

Kessié sarà regolarmente titolare, a centrocampo, al fianco di Sandro Tonali nella sfida che il Milan, a Reggio Emilia, è chiamato a vincere o a pareggiare per laurearsi Campione d'Italia. Dopodiché, sarà separazione tra le parti: l'ex atalantino non rappresenta più, da tempo, il futuro del Milan. Lo scorso anno fece una stagione spaziale e fu determinante nel ritorno del Diavolo in Champions League dopo otto anni di assenza; in quest'annata, al contrario, ha fornito un rendimento più umano.

In tante partite, proprio per questo motivo, mister Stefano Pioli lo ha lasciato fuori, preferendogli talvolta Ismaël Bennacer, talvolta Rade Krunić. A volte lo ha messo in mediana, a volte a uomo sul regista avversario, quasi in posizione di 'trequartista tattico'. L'anno passato Kessié aveva segnato 13 gol in Serie A; quest'anno è fermo a 5, tutti segnati nel girone di andata. Perché non pensare di salutare il pubblico rossonero, che comunque non gli ha perdonato il mancato rinnovo del contratto dopo le tante promesse della scorsa estate, con una rete da titolo?

Kessié, ad ogni modo, non sarà l'unico giocatore del Milan a salutare i rossoneri dopo la trasferta in casa del Sassuolo. Andrà via, infatti, a parametro zero anche il capitano Alessio Romagnoli (che tratta con la Lazio). In partenza anche Tiémoué Bakayoko, per il quale verrà interrotto ora il prestito biennale e che, pertanto, farà ritorno al Chelsea, ma anche Samu Castillejo, sotto contratto fino al 30 giugno 2023, destinato a tornare nella Liga spagnola. Attacco, pazza idea della dirigenza del Milan! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI