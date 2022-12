Juventus, contenzioso con la UEFA: a cosa vanno incontro i bianconeri

Il terremoto che c'è stato in casa Juventus ha sconvolto tutto l'ambiente bianconero, ma più in generale tutto il mondo del calcio italiano e non solo. Le conseguenze non si sono limitate a quanto visto nei giorni immediatamente successivi a livello interno, ma se ne registrano anche sul fronte esterno.

Juventus nei guai con la UEFA

Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, la Juventus ha un doppio contenzioso con la UEFA per far parte della Superlega, ma anche per i reati di bilancio che potrebbero minare la base del settlement agreement, qualora dovssero essere provati. Se poi l'organo incaricato per controllare le carte dovesse trovare che queste non siano veritiere, bianconeri potrebbero incappare in penalizzazioni non solo finanziarie. Si parla in particolare di restringimento della lista UEFA, piuttosto che di blocco di una sessione di mercato o ancora esclusione dalle coppe. Una parte importante in questa vicenda la recita l'avvocato greco Athanasios Rantos. Se questo dovesse riconoscere la posizione di monopolio dell'UEFA, si assisterebbe ad un ulteriore terremoto con la Superlega come unica alternativa. Serie A Femminile – Sassuolo-Milan: la partita in diretta | LIVE NEWS