Juventus, Kalulu sugli scudi. Gazzetta: “Milan, via per Emerson Royal?”

Pierre Kalulu autore di un'ottima prestazione in Juventus-Napoli di ieri sera all'Allianz Stadium: aumentano i rimpianti per il Milan

Ieri sera Pierre Kalulu ha giocato titolare, al centro della difesa della Juventus di Thiago Motta , nella partita poi pareggiata 0-0 contro il Napoli all'Allianz Stadium. In coppia con il brasiliano Gleison Bremer , il francese classe 2000 ha dato prova di essere in forma: né Khvicha Kvaratskhelia né Romelu Lukaku si sono resi granché pericolosi.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dato un 7 come voto in pagella a Kalulu per la sua prestazione. E, nel giudizio, ha tirato in ballo le scelte di mercato - secondo la 'rosea' sbagliate - che hanno riguardato il nuovo numero 15 bianconero fatte dal Milan nel corso dell'ultima estate.