Juventus-Milan, Vlahovic in dubbio: mentre il futuro…

Il Milan si prepara per la partita contro la Juventus . I rossoneri potrebbero chiudere i discorsi per la qualificazione alla prossima Champions League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, parla di Dusan Vlahovic , in dubbio per la partita di domenica e anche per il futuro dei bianconeri.

Juventus-Milan, Vlahovic in dubbio

L'infortunio di Dusan Vlahovic, si legge, complica ulteriormente le cose per la Juventus. Ieri infatti il bomber serbo si è allenato a parte per un sovraccarico tendineo al muscolo sartorio: nulla di troppo preoccupante ma è logico che sia in dubbio per la sfida con il Milan. Una Juventus senza coppe, non soltanto senza Champions League, complicherebbe tremendamente il quadro anche a causa di tutte le conseguenze a livello economico che avrebbe una stagione ai margini del palcoscenico europeo. Il primo effetto sarebbe una ingente perdita di ricavi per il club. Vlahovic potrebbe essere sacrificato. Per Dusan servono 80-90 milioni. LEGGI ANCHE: Milan, Openda apre. Ecco la richiesta del Lens