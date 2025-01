Juventus-Milan, tra infortuni e squalifiche tre ‘spine’ per Conceicao

Per lui è a rischio anche il derby di inizio febbraio. Il Milan, però, può tirare un grosso sospiro di sollievo per Pulisic. Per lo statunitense, vista la dinamica dell'infortunio del 'Sinigaglia', si temeva uno stop più lungo. Per Juventus-Milan è comunque in dubbio: il Diavolo, con il suo numero 11, vuole essere prudente al 100% . Questo onde evitare ricadute, visti i precedenti e recenti infortuni .

'Capitan America' sarà valutato in questi giorni a Milanello e si deciderà solo 'last minute' per una convocazione, magari inizialmente per la panchina, per la trasferta in casa della Juventus di Thiago Motta. Altrimenti tornerà in Milan-Girona di mercoledì 22 gennaio, alle ore 21:00, a 'San Siro', per la penultima partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Morata, per Juventus-Milan, è squalificato e tornerà in campo per la Champions.