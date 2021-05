Juventus-Milan, le ombre UEFA sul duello per la Champions League

Juventus e Milan stanno lottando per un posto in Champions League. La UEFA, però, potrebbe squalificarle per due anni per via della SuperLega

Daniele Triolo

Domenica sera, ore 20:45, si disputerà all'Allianz Stadium di Torino il big match Juventus-Milan, gara valida per la 35^ giornata di Serie A. Sarà una partita molto importante, tanto per i bianconeri quanto per i rossoneri. Entrambi, infatti, sono alla ricerca di punti vitali per conquistare un posto in Champions League.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, però, ha anche ricordato come Juventus-Milan rappresenti anche il confronto tra due squadre fondatrici della SuperLega. Questo è il motivo per cui al momento vivono un rapporto delicato con la UEFA. Da Nyon, infatti, non mollano ed annunciano sanzioni nei confronti dei club che, come Juventus e Milan, sono rimasti ancorati al progetto.

I provvedimenti dovrebbero essere di natura economica. Ma anche e soprattutto in termini di esclusione dalle prossime due edizioni delle coppe europee. I club fondatori della SuperLega sono convinti che la UEFA non possa procedere in questa direzione, giacché esiste una sentenza preventiva del Tribunale di Madrid della quale i giudici UEFA non possono non tenere conto.

La battaglia tra UEFA e club 'ribelli', come possono essere Juventus e Milan, d'altronde, non sembra essere particolarmente gradita a Gianni Infantino, Presidente della FIFA. Secondo lui, infatti, punire un club con l'esclusione dalle coppe è troppo, poiché, così facendo, pagherebbero anche tifosi, giocatori ed allenatori, che sono estranei alla situazione. Il Presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, ad ogni modo, è deciso a dare un segnale.

Il 'CorSport' ha svelato come la UEFA, prima di intraprendere qualsiasi mossa, che potrebbe costarle anche risarcimenti milionari (la giustizia ordinaria è superiore a quella sportiva, n.d.r.), abbia intrattenuto contatti con i club fondatori della SuperLega. L'intenzione della UEFA, infatti, sarebbe quella di ottenere un'ammissione di colpa, con dichiarazione formale di uscita dalla SuperLega.

Così facendo, la UEFA potrebbe infliggere alle società una multa, magari da 'scalare' sui proventi in arrivo dalla partecipazione alle coppe europee. I club inglesi sembrano incamminati in questa direzione, così come l'Atlético Madrid e l'Inter. Il quotidiano romano ha svelato come anche il Milan abbia ascoltato le proposte arrivate da Nyon e sia in trattativa. Juventus, Real Madrid e Barcellona, invece, non sono ancora entrate nell'ottica di una 'exit strategy'.

Alla UEFA c'è irritazione per l'atteggiamento che le due grandi di Spagna ed i bianconeri stanno tenendo. La minaccia è quella di un'esclusione per due anni dalle competizioni internazionali. Ma è una minaccia che resisterebbe dinanzi la giustizia ordinaria? Le tv sarebbero contente di questo provvedimento? Gli uffici legali di UEFA e club della SuperLega sono già al lavoro per studiare mosse, contromosse e misure cautelari.

E Juventus-Milan di domenica sera, dunque, che potrebbe risultare decisiva per un posto in Champions League, rischia di essere vanificata a Serie A finita. Ai posteri l'ardua sentenza.