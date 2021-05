Juventus-Milan: la posizione di Calhanoglu possibile chiave della gara

Hakan Calhanoglu sarà titolare in Juventus-Milan di stasera. Tra le linee il turco potrebbe fare molto male ai bianconeri. L'analisi tattica

Alla vigilia di Juventus-Milan il quotidiano 'Tuttosport' si interroga su come Andrea Pirlo intenda fermare Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco (tra l'altro obiettivo di calciomercato dei bianconeri per l'estate, qualora non rinnovasse con il Milan), potrebbe infatti mettere in seria difficoltà la compagine juventina.