Juventus-Milan, rossoneri decimati da infortuni e squalifiche: chi mancherà

Per Juventus-Milan di sabato pomeriggio all'Allianz Stadium infortuni e squalifiche non fanno dormire sonni tranquilli a Sérgio Conceição

Il Milan di Sérgio Conceição ha vinto in rimonta, 1-2 , sul campo del Como nel recupero della 19^ giornata della Serie A 2024-2025 e ora si lecca le ferite: al big match Juventus-Milan di sabato in campionato, infatti, i rossoneri si presenteranno falcidiati da infortuni e squalifiche . Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan, infortuni e squalifiche per la Juventus

Emergenza totale, quindi, per il Diavolo che, in Juventus-Milan, oltre agli assenti di ieri (Alessandro Florenzi, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze), dovrà rinunciare anche a Malick Thiaw, Christian Pulisic e Álvaro Morata. Problema al flessore sinistro per lo statunitense; coscia sinistra per il difensore tedesco.